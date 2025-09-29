Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

OG USA Collections: కూలీ, వార్ 2 లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లు బ్రేక్.. యూఎస్‌లో OG మూవీ రికార్డు!

By

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ లేటెస్ట్ గా నటించిన గ్యాంగ్ స్టార్ ఫిలిం OG. ఈ చిత్రానికి యంగ్ అండ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన సంగతి తెలిసిందే. టాలీవుడ్ లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్లో ఈ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య నిర్మాతగా వ్యవహరించడం విశేషం. సెప్టెంబర్ 25న ఈ చిత్రం ఇండియా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషలతో పాటు ఓవర్సీస్ లోనూ భారీ స్థాయిలో విడుదలైంది. ఈ క్రమంలో ఓవర్సీస్ నుంచి అందుకుంటున్న బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు ఆసక్తికరంగా మారాయి.

తాజాగా OG చిత్రం యూఎస్ఏలో రజనీకాంత్ కూలీ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హృతిక్ రోషన్ కలిసిన నటించిన మల్టీ స్టారర్ మూవీ వార్ 2 బాక్సాఫీస్ రికార్డులను పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ OG చిత్రం తాజాగా బ్రేక్ చేసింది. ఇప్పటికే నార్త్ అమెరికాలో OG చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ను కూడా పూర్తి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అక్కడ లాభాల బాటలో పయనిస్తుంది. ఈ క్రమంలో పలు రికార్డులను కూడా చెరిపేస్తోంది.

Pawan Kalyan OG Movie crossed Coolie and War 2 Collection in USA

యూఎస్ఏ లోని నార్త్ అమెరికాలో ఇప్పటికే పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ బాహుబలి 2 చిత్రం ద్వారా 20 మిలియన్ల డాలర్లను సాధించి టాప్ లో నిలిచారు. ఇక OG ఆ రికార్డు దిశగా పయనిస్తుంది. 4 రోజుల్లో OG చిత్రం నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద 5 మిలియన్ల డాలర్లను వసూల్ చేసి సెన్సేషన్ గా మారింది. ఇక మున్ముందు ఎలాంటి వసూలను రాబడుతుందనేది ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.

Also Read
OG AP TG Day 4 Box Office: 4 రోజుల్లో ఏపీ+తెలంగాణలో OG వసూళ్లు.. రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన పవర్ స్టార్
OG AP TG Day 4 Box Office: 4 రోజుల్లో ఏపీ+తెలంగాణలో OG వసూళ్లు.. రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన పవర్ స్టార్

ఈ క్రమంలో OG చిత్రం కూలీ, వార్ 2 చిత్రాల లైఫ్ టైం నార్త్ అమెరికాలోని వసూళ్లను కేవలం 4 రోజుల్లోనే దాటేసింది. రజనీకాంత్ కూలీ చిత్రం నార్త్ అమెరికాలో 1.8 మిలియన్ల డాలర్లను మాత్రమే కలెక్ట్ చేయగలిగింది. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మల్టీ స్టారర్ ఫిలిం వార్ 2 చిత్రం కేవలం 830k యూఎస్ డాలర్లకే పరిమితం అయ్యిందని ట్రేడ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కలెక్షన్లు అక్కడ థియేట్రికల్ గా ఫుల్ రన్ లో వసూల్ చేసినవి కావడం గమనార్హం. ఇక OG మాత్రం మొదటి వీకెండ్ లోనే ఈ సినిమాల కలెక్షన్లను దాటేసింది.

Recommended For You
Bigg Boss 9 Love Stories: బిగ్ బాస్ 9లో ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ.. ఒక్కడి వలలో ఇద్దరు లేడీ కంటెస్టెంట్లు!
Bigg Boss 9 Love Stories: బిగ్ బాస్ 9లో ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ.. ఒక్కడి వలలో ఇద్దరు లేడీ కంటెస్టెంట్లు!

మరోవైపు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ OG చిత్రం ద్వారా నార్త్ అమెరికాలో రిలీజ్ కు ముందే 2.5 మిలియన్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేయడం విశేషం. ఇక ఇప్పుడు అంతకు రెట్టింపుగా 5 మిలియన్ల డాలర్లను కేవలం 4 రోజుల్లోనే వసూల్ చేయడం ఓవర్సీస్ ట్రేడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్, సుజీత్ మార్క్ డైరెక్షన్ తోనే ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు అందుతున్నాయని తెలుపుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు OG చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.250 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను అందుకుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X