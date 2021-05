వరుడు సినిమాకు 80% లాస్... మహేష్ బాబు మాత్రమే డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చాడు: సీనియర్ నిర్మాత

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోల సినిమాలు హిట్టయితే లాభాల వల్ల నిర్మాతలు స్థాయి పెరగవచ్చు పెరగకపోవచ్చు. కానీ డిజాస్టర్ అయితే మాత్రం ఆ ఎఫెక్ట్ మాములుగా ఉండదు. తీవ్ర స్థాయిలో ప్రభావం చూపుతుంది. కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అయితే నిర్మాతలు నష్టపోతే ఆదుకునే హీరోలు కొంతమంది మాత్రమే ఉంటారు. ఇక వరుడు సినిమాతో భారీగా నష్టాలను ఎదుర్కొన్న ఒక నిర్మాతకు మహేష్ బాబు మాత్రమే సహాయం చేసినట్లు ఇంటర్వ్యూలో వివరణ ఇచ్చారు

English summary

Abhishek also talked about Mahesh Babu and when he bought and released his films, there were some bad disasters. Then Mahesh called and offered some financial support and later Abhishek explained that he had given good movies. Thus Mahesh says he was the only one who helped at a time when he was losing money in the industry.