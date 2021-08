KGF 2కు RRR కంటే ఎక్కువ డిమాండ్.. అలాంటి ఆఫర్ కు షాక్ తిన్న నిర్మాతలు!

ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా బిగ్ బడ్జెట్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. అసలైతే కరోనా లాక్ డౌన్ లేకపోయి ఉంటే ఈపాటికే ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ రేంజ్ అమాంతంగా పెరిగిపోయేది. వైపు కన్నడ సినిమాలు మరో వైపు టాలీవుడ్ సినిమాలు బాలీవుడ్ బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాలకు నిత్యం పోటీగా నిలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. బాహుబలి అనంతరం KGF చాప్టర్ వన్ ఏ స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.

యష్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఆ పాన్ ఇండియా సినిమాను ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక సెకండ్ చాప్టర్ కోసం కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమా ప్రేమికులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. KGF చాప్టర్ వన్ ఒక శాంపిల్ మాత్రమే అంటూ చాప్టర్ 2 మాత్రం అంతకుమించి ఎలా ఉంటుంది అని ఇదివరకే చిత్ర యూనియ్ ఫస్ట్ లుక్ టీజర్ తో ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేసింది. సినిమాకు భారీగా ఒకటి ఆఫర్స్ కూడా వచ్చినట్లు సమాచారం.

English summary

It is not uncommon for a Kannada film to receive Pan India level for the first time. KGF Cinema has overturned all those ideas at a time when it would be great to have a market of 50 crores. The latest blockbuster product from Chapter 1 has just hit the shelves. Fans are eagerly awaiting the success of the film as never before.