సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ భీకర పోరు.. ఒకేసారి 10 మంది హీరోలతో బాక్సాఫీస్ ఫైట్.. వెయ్యికోట్ల బిజినెస్!

ఒకేసారి పెద్ద సినిమాలు వస్తే బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ అనేది ఎలా ఉంటుందో అందరికి తెలిసిన విషయమే. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి అనగానే చిన్నా పెద్దా అని తేడా లేకుండా అందరూ పోటీకి సిద్ధమవుతుంటారు. గత ఏడాది లాక్‌డౌన్ కారణంగా చతికిల బడిన బాక్సాఫీస్ పరిస్థితులు బాగా ఉంటే ఈ ఏడాది భారీ పోటీని తారల మధ్య, నిర్మాతలు, దర్శకుల మధ్య పెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే కరోనావైరస్ పరిస్థితులు మళ్లీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బాక్సాఫీస్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనే విషయం ఆసక్తిగా మారింది. అయితే తాజా రిపోర్టు ప్రకారం.. అయితే గతంలో ఎన్నడు చూడని సంక్రాంతి పోరును 2022కి చూడబోతున్నారని చెప్పవచ్చు. ఒకేసారి 10 మంది హీరోలతో వెయ్యికోట్ల బిజినెస్ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది భారీ రిస్క్ అయినప్పటికీ కొందరికి తప్పడం లేదు.

English summary

Most of the movies have fixed release dates for 2022 sankranthi Fight. And it seems that three other heroes are at risk in that competition. Talk is also coming that he may withdraw from the competition.