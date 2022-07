మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు కొరటాల శివ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఆచార్య చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణమైన పరాజయాన్ని నమోదు చేసుకొన్నది. అయితే ఈ సినిమా డిజాస్టర్ కావడం చాలా మందికి తలనొప్పులు తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమా రిలీజై రెండు నెలలు దాటినా ,వివాదాల తీరు మాత్రం తగ్గలేదు. ఇంకా ఈ సినిమాను పలు వివాదాలను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. తాజా మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఆచార్య శాటిలైట్ బిజినెస్ విషయంలో ప్రముఖ టెలివిజన్ ఛానెల్ పెట్టిన పేచీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమవుతున్నది. అయితే ఆచార్యకు టెలివిజన్ ఛానెల్ మధ్య చోటు చేసుకొన్న వివాదం ఏమిటంటే?

English summary

Mega Star Chiranjeevi's Acharya movie landed in another contraversy. Now, Popular TV Channel not ready for pay satellite business amount Which is 15 crores. As per reports, They are ready to pay only 7.5 crores.