ఇప్పట్లో టికెట్ రేట్ల పెంపు లేనట్టే.. జీవో మరింత లేట్.. భీమ్లా నాయక్ పరిస్థితి ఏంటి?

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో సినీ ప్రముఖులు భేటీ అయి తమ సినీ పరిశ్రమకు ఉన్న కష్టాలు చెప్పుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తగ్గించిన సినిమా టికెట్ రేట్లు కూడా పెంచాలని కోరిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయంలో అన్ని సందిగ్ధతలు తొలగిపోయాయని ఇక మీదట ఆ సమస్యలకు శుభం కార్డు పడినట్లేనని చిరంజీవి కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ నెలాఖరులోపు టికెట్ రేట్లు పెంచిన జీవో అమలులోకి వస్తుందని భావిస్తున్న క్రమంలో ఈ నెలాఖరులోపు ఆ జీవో జారీ చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి అయితే లేదని తెలుస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per Reports AP Government not likely to issue new G.O on ticket prices till March. so it states that No price hikes or extra shows for Bheemla Nayak in AP.