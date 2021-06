Bigg Boss Telugu 5: రేసులో TV9 యాంకర్ ప్రత్యూష.. మరో టాప్ జర్నలిస్టు.. ఇంకా ఎవరెవరంటే!

తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోకు సంబంధించిన నాలుగు షోలు విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత 5వ సీజన్‌కు బిగ్‌బాస్ ఉత్సాహంతో ఉరకలు వేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు. జూన్‌లో ప్రారంభం కావాల్సిన నేపథ్యంలో కోవిడ్19 పరిస్థితుల కారణంగా ఈ షో ప్రారంభానికి ఆలస్యమైందని నిర్వాహకులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్‌కు అంతా రంగం సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Most TRP rated show Bigg Boss Telugu 5 may start in July anytime. Reports suggest that TV9's Anchor Pratyusha, TV5 Murthy, Anchor Ravi on top in the selections list. Youtubers Shiva, Sravanti Prashanti are considering for the show.