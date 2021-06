అఖండ రిలీజ్ డేట్… అసలు విషయం చెప్పిన బోయపాటి

నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో అఖండ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. నిజానికి లెక్క ప్రకారం ఈ సినిమా మే నెలలో రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ రెండో దశ కరోనా కేసులు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ నిలిపి వేశారు. కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నా సరే జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ సినిమా షూటింగ్ చేయాలని భావించారు. కానీ కుదరలేదు. అందుకే సినిమాని జూలై కి వాయిదా వేసి జూన్ నెలలో షూటింగ్ పూర్తి చేయాలని భావించారు. ప్లాన్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాయి.

ఇక ఈ సినిమా చివరి షెడ్యూల్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. క్లైమాక్స్ షూట్ కోసం లొకేషన్స్ కోసం వెతుకుతున్న బోయపాటి శ్రీను ఇటీవల మీడియాతో మాట్లాడుతో ఈ సినిమా మీద అప్‌ డేట్ ఇచ్చారు. ఒక పాట, చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ మరియు క్లైమాక్స్ మినహా, షూట్ చాలా చక్కగా పూర్తయిందని దర్శకుడు చెప్పుకొచ్చారు. క్లైమాక్స్ షూట్ కోసం సినిమా యూనిట్ ప్రస్తుతం లొకేషన్ సెర్చ్ లో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా వారు కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లోని చారిత్రక ప్రదేశాలను పరిశీలిస్తున్నారు.

ఇక 'అఖండ' విడుదల తేదీ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇప్పటి వరకు విడుదల తేదీని లాక్ చేయలేదని చెప్పారు. కోవిడ్ -19 యొక్క మూడవ వేవ్ దృష్ట్యా, ప్రేక్షకులు సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలనుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. ఈ సినిమా ఒక పవర్ ప్యాక్డ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా ప్రగ్యా జైస్వాల్ నటిస్తుండగా శ్రీకాంత్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాని జయజానకి నాయక సినిమాని తెరకెక్కించిన మిర్యాల రవీందర్ రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు.

English summary

Boyapati Sreenu gave clarity about the release date of ‘Akhanda’, Boyapati said they have not locked the release date as of now.