చిరంజీవి - బాబీ మూవీ కథ లీక్: ఊహించని పాత్రలో మెగాస్టార్.. ఈ బడా ప్రాజెక్టులో మరో యంగ్ హీరో!

సుదీర్ఘమైన గ్యాప్ తర్వాత సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఫుల్ జోష్‌లో కనిపిస్తున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఇప్పటికే ఎన్నో చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందించిన ఆయన.. మరికొన్ని ప్రాజెక్టులను లైన్‌లో పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పలువురు దర్శకులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ కూడా ఇచ్చేశారు. అందులో బాబీ అలియాస్ కేఎస్ రవీంద్రతో చేసే సినిమా కూడా ఉంది. ప్రకటించినప్పుడే ఈ కాంబోపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఆ సంగతులు చూద్దాం పదండి!

English summary

Megastar Chiranjeevi Now Doing Acharya with Koratala Shiva. After That He will do a Movie Under K. S. Ravindra Direction. Now This Movie Story Line Was Leaked.