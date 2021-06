ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగు సినిమా స్టామినా అమాంతం పెరిగిపోయింది. దీంతో అందరి దృష్టి టాలీవుడ్ మీదనే పడింది. ఫలితంగా మన దర్శకులతో సినిమాలు చేసేందుకు పలు ఇండస్ట్రీలకు చెందిన హీరోలు ప్రయత్నాలు జరుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు దర్శకులు ఇప్పటికే బాలీవుడ్‌ హీరోలనే డైరెక్ట్ చేసేశారు. ఇప్పుడు కోలీవుడ్ హీరోలపై మరికొందరు ఫోకస్ పెట్టారు. ఇందులో భాగంగానే టాలీవుడ్ మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఓ తమిళ స్టార్ హీరోతో సినిమా చేయబోతున్నాడని తాజాగా ఓ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఆ పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

English summary

Kollywood Star Hero Now Busy with Several Tamil Films. Then He Will Do straight Telugu movie Under Boyapati Srinu Direction. This film Produced by Dil Raju.