సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా కాలం నుంచి రెమ్యునరేషన్ విషయంలో హీరోలదే అప్పర్ హ్యాండ్. అయితే ఇటీవల కాలంలో పాన్ ఇండియా సినిమాల జోరు పెరిగిన అనంతరం దర్శకుల వేతనాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ప్రాజెక్ట్ పెద్దదైతే కొందరు లాభాల్లో వాటా కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఇక దర్శకుడు శంకర్ కూడా నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమాకు హీరో కంటే ఎక్కువగా డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు ఒక టాక్ అయితే వస్తోంది.

All work related to RRR will be completed by August. It is reported that Ram Charan Shankar will start filming soon in September. Up to now everyone thought that RC15 could be delayed due to Indian 2 court issues. But with the verdict in favor of Shankar, the project was put aside and Ram Charan put the film on the line.