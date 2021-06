మేనల్లుడి కోసం రంగంలోకి మహేష్.. రేపు ప్రకటించే టైటిల్ అదే!

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మేనల్లుడు గల్లా జయదేవ్- పద్మావతి దంపతుల కుమారుడు గల్లా అశోక్ హీరోగా లాంచ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆయన చాలా కాలం క్రితం అధికారికంగా ప్రకటించిన ఒక కమర్షియల్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందు రాబోతున్నాడు. కరోన కారణంగా ఈ సినిమా ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అవుతోంది. ఇక ఈ సినిమా టైటిల్, టీజర్‌ను మహేష్ బాబు రేపు లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

అయితే గల్లా అశోక్ నటించిన ఈ సినిమా టైటిల్ ఏమిటి అనే దాని మీద అప్పుడే న్యూస్ బయటకు వచ్చేసింది. టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం మేరకు ఈ సినిమాకి 'హీరో' అని టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. రేపు మహేష్ రిలీజ్ చేయబోయే టైటిల్ టీజర్ ద్వారా ఇదే టైటిల్ ధృవీకరించబడుతుంది. 'హీరో' సినిమాకి శ్రీరామ్ ఆదిత్య దర్శకత్వం వహించారు. ఇక ఈ సినిమాని మహేష్ సోదరి, గల్లా అశోక్ తల్లి పద్మావతి గల్లా నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో గల్లా అశోక్‌తో నిధి అగర్వాల్ జత కడుతున్నారు.

అమరరాజా మీడియా అండ్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్ లో ప్రొడక్షన్ నెం.1గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. నిజానికి గల్లా అశోక్ హీరోగా ముందు దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ లో ఒక సినిమా ప్రారంభించారు. షూటింగ్ కూడా కొంత పూర్తయ్యాక ఎందుకో ఈ సినిమా అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది. అప్పట్లో సినిమా అవుట్ పుట్ నచ్చక మహేష్ బాబు ఈ సినిమాను ఆపేశారని ప్రచారం కూడా జరిగింది. కానీ అసలు ఏం జరిగింది అనే విషయం మాత్రం బయటకు వెల్లడి కాలేదు. ఇక ఈ సినిమా ఔట్ పుట్ విషయంలో మహేష్ బాబు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని తెలుస్తోంది.

English summary

Superstar Mahesh Babu’s nephew Galla Ashok is set to make his debut movie. makers have announced that the title teaser will be unveiled by Mahesh Babu tomorrow. as per latest buzz the film has been titled ‘Hero’.