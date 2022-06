సమంత రుత్ ప్రభుతో విడాకుల తర్వాత నాగచైతన్య మళ్లీ ప్రేమలో పడ్డారా? అంటే జాతీయ మీడియా‌కు చెందిన వెబ్‌సైట్లు, ఫిలిం నగర్ వర్గాలు అవునంటున్నాయి. ప్రస్తుతం నాగార్జున, యువ హీరోయిన్ డేటింగ్ వ్యవహారం మీడియాలో విస్తృతంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. కేవలం తెలుగు మీడియాలోనే కాకుండా బాలీవుడ్ మీడియాలో ఈ వార్త వైరల్ అయింది. ఈ వార్తలోకి వెళితే..

English summary

Actor Naga Chaitanya fall in love with Young heroine after break up with Samantha Ruth Prabhu. Reports suggest that, Naga Chaitanya and Shobhita Dhulipala is moving closely. media feels that, Something is going between them.