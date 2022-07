బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే కెరీర్‌లో హిట్లు, ఫెయిల్యూర్‌కు సంబంధం లేకుండా గ్రాఫ్‌ దూసుకెళ్తున్నది. ఈ అందాల భామకు భారీ ప్రాజెక్టులు, అగ్ర నిర్మాతలు క్యూ కడుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం చాలా మంది నిర్మాతలకు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేక పోతున్నారనే వార్త మీడియాలోను, సినీ వర్గాల ప్రచారం జరుగుతున్నది. ఈ క్రమంలో త్రివిక్రమ్, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమాకు షరతులు భారీగానే పెట్టినట్టు సమాచారం. అయితే పూజా హెగ్డే కెరీర్, త్రివిక్రమ్, నిర్మాతకు పెట్టిన షరతు ఏమిటంటే?

English summary

Actress Pooja Hegde is doing multiple project even after Three disaster movies. She prepping for SSMB28 movie. Reports suggest that, She was allocated 45 days to the Trivikram movie. She asked to finish her part in allocated dates only.