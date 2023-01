వారిసు సినిమా రిలీజ్ తర్వాత విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్న భార్య సంగీతకు విడాకులు ఇవ్వబోతున్నాడనే వార్త మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇప్పటికే సెపరేట్ అయిన వాళ్లిద్దరూ త్వరలోనే విడిపోతారు. వారి విడాకులకు కారణం టాప్ హీరోయిన్ అంటూ వార్తలు జోరుగా షికారు చేస్తున్నాయి. ఈ వార్త వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Thalapathy Vijay's personal life is hot topic in the media. Reports suggest that, Vijay is in love with Star Heroine. That is leading to 22 years marriage life come to end.