బాహుబలి పుణ్యమా అని తెలుగు సినిమా మార్కెట్ ప్రపంచవ్యాప్తం అయిపోయింది. మరీ ముఖ్యంగా ప్రభాస్ చేస్తున్న అన్ని సినిమాలు ప్యాన్ ఇండియా లెవల్ లోనే ఉంటున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే ప్రకటించిన ఒక సినిమా కోసం బాలీవుడ్ నుంచి హీరోను విలన్ గా దింపుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

prabhas starrer Salaar is being directed by Prashanth Neel of KGF fame. the crazy gossip in the film circles is that star hero, Jon Abraham has been approached for a powerful negative role in the film.