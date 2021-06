ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ రెడీ చేసిన కొరటాల.. అది కూడా ఆయన కంట్రోల్ లోకే?

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఆర్ఆర్ఆర్ అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో ఆయన రామ్ చరణ్ తో కలిసి నటిస్తున్నారు.. ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే ఆయన కొరటాల శివతో ఓ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమా గురించి ఇప్పటికే రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉండగా తాజాగా ఈ సినిమా గురించి మరో వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. నిజానికి కొరటాల శివ ఆచార్య కోసం దాదాపు మూడేళ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సహా రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కోవిడ్ -19 మహమ్మారితో సహా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది.

ఇక ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే ఆయన ఎన్టీఆర్ ప్రాజెక్ట్ చేయనున్నారు. ఆచార్య అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం ఒక ఖచ్చితమైన ప్లాన్ సిద్దం చేశారని అంటున్నారు. ఎన్‌టిఆర్ 30ను కొరటాల శివ స్నేహితుడు సుధాకర్ మిక్కిలినేని నిర్మించనున్నారు. కాబట్టి, చిత్రనిర్మాతకు ఎక్కువ సమయం తీసుకోని విధంగా అన్ని విషయాలు ప్లాన్ చేయడానికి కొరటాలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది. అందుకే కొరటాల రెగ్యులర్ షూట్ ప్రారంభమైన ఏడు నెలల్లో ఎన్టీఆర్ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడని అంటున్నారు.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా దర్శకుడికి మంచి స్నేహితుడు కావడంతో ఆ ప్లాన్ బాగానే వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ప్రకటన మినహా ఏమీ వెలువడక పోవడంతో ఈ సినిమాలో నటించే వారి గురించి రకరకాల ప్రచారాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో ఒక బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ని తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లుగా చాలా రోజుల నుంచి ప్రచారం జరుగుతోంది. అందులో భాగంగానే దిశా పటాని, జాన్వీ కపూర్ లాంటి వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెరమీదకు వచ్చాయి. మరి ఎవరిని ఫైనల్ చేస్తారో వేచి చూడాలి మరి.

English summary

JrNTR is busy completing the shoot of SS Rajamouli’s RRR. NTR will work with Koratala Siva in his next film. But There are a lot of speculations about the film. Recent buzz is that Koratala Siva locked a perfect plan for his next with Jr NTR.