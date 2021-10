Lovestory ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది అంటే?

కరోనా సెకెండ్ వేవ్ తర్వాత భారీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సినిమా 'లవ్ స్టోరీ'. నాగ చైతన్య.. సాయి పల్లవి కాంబోలో వచ్చిన ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ రాగా అందుకు తగ్గట్టుగానే కలెక్షన్లు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



Love Story OTT Release Date Confirmed and The latest news is that the film will be made available for streaming on Aha from the 22nd of October.