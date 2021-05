నాని సినిమాకి అనుకోని కష్టం..రిస్క్ చేసినా సరే.. ఒక్క రాత్రిలో కోట్ల రూపాయల నష్టం.. !

తెలుగులో మినిమమ్ గ్యారంటీ హీరోగా నానికి పేరుంది. అందుకే తనకు తగ్గ కథలు ఎంచుకుంటూ సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు ఆయన. గత ఏడాది వీ అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా ఆ సినిమా నిరాశపరిచింది. ఈసారి ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన రెండు సినిమాలు లైన్ లో పెట్టాడు. అందులో ఒక సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర ఒక బాధాకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As we all know nani is busy with Shyam Singha Roy now. Makers of the film erected a set of Kolkata along with Kaali temple in the outskirts of Hyderabad and it costed Rs 6.5 crores for the makers. With the second wave of coronavirus alert and Lock down in telangana film shoot halted. But The latest update is that the erected set was severely damaged with the recent rains and heavy wind in Hyderabad. The makers will now suffer a big loss becasue shoot in the set is still pending.