పవర్‌స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సెకండ్ ఇన్సింగ్స్‌లో మంచి జోరు మీద కనిపిస్తున్నారు. వరుసగా సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ ఇతర హీరోలకు షాకిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఐదుకుపైగా సినిమాలకు ఓకే చెప్పిన పవన్ కల్యాణ్ మరో టాప్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్‌తో ఓ సెన్సేషనల్ ప్రాజెక్టుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ సినిమా వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

After Badri, Camera Man Ganga to Rambabu, Power Star Pawan Kalyan and Puri Jagannadh is going to join for another Project. This project is going to produce by Tagore Madhu. Recently, Puri narrated story to pawan Kalyan. Both are agree to do film with Tagore Madhu.