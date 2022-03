Prabhas పక్కన ముగ్గురు టాప్ హీరోయిన్లు.. కామెడీ డైరెక్టర్ ప్యాన్ ఇండియా మూవీ.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన రాధేశ్యామ్ ప్రేక్షకులు, అభిమానుల అంచనాలకు దూరంగా ఉండటంతో కొన్ని వర్గాలు తీవ్ర నిరాశలో మునిగిపోయారు. రాధేశ్యామ్ బాక్సాఫీస్ ఫలితం నిరాశజనకంగా ఉండటంతో యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రస్తుతం తన స్ట్రాటెజీని మార్చుకొనే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్టు సమాచారం.

అయితే తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగినట్టుగా భారీ బడ్జెట్, ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా త్వరగా, వేగంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే సినిమాలు చేయాలనే నిర్ణయాన్ని ప్రభాస్ తీసుకొన్నట్టు సమాచారం. ఆ క్రమంలో దర్శకుడు మారుతితో ఓ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ను ప్లాన్ చేసినట్టు ఓ వార్త ఫిలింనగర్‌లో విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతున్నది. ఆ ప్రభాస్, మారుతికి సంబంధించిన సినిమాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

After Radhe Shyam movie, Young Rebel Star Prabhas has decided to do project with Director Maruthi. Reports suggest that He is romance with Krithi Shetty, Malavika Mohanan, Sree Leela for Maruthi movie.