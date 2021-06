మెగా హీరోలతో ప్రశాంత్ నీల్ మల్టీస్టారర్.. ఆ నిర్మాత RRR రేంజ్ ప్లాన్!

పేరుకు కన్నడ పరిశ్రమకు చెందిన దర్శకుడే అయినప్పటికీ.. ఒకే ఒక్క సినిమాతో దేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపును అందుకున్నాడు టాలెంటెడ్ క్రియేటర్ ప్రశాంత్ నీల్. యశ్ హీరోగా నటించిన కేజీఎఫ్‌తో ఇండియన్ సినిమాలో భారీ సక్సెస్‌ను అందుకున్న అతడు.. ఆ తర్వాత తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీపై ఫోకస్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పటికే రెండు చిత్రాలను లైన్‌లో పెట్టేశాడు. ఇక, ఇప్పుడు మూడో ప్రాజెక్టును కూడా ఫైనల్ చేశాడని తెలుస్తోంది. బడా ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాణంలో ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కించే ఈ సినిమాలో ఏకంగా ఇద్దరు మెగా హీరోలు నటిస్తున్నారట. ఆ సంగతులు మీకోసం!

English summary

Kannada Star Director Prashanth Neel Very Busy In Telugu Film Industry. Already He Doing Salaar With Prabhas. After That He will Teamup with Jr NTR. Then He Plan Mega Multi Starrer with Ram Charan and Sai Dharam Tej.