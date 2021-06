బాలీవుడ్ లెజెండ్ తో మరోసారి వర్మ బిగ్గెస్ట్ మూవీ..?

సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కెరీర్ మొదటి నుంచి కూడా విభిన్నమైన సినిమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ అందుకుంటూ వస్తున్నాడు. అయితే మొదట్లో అందుకున్నంత హిట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చూడలేదు. చాలా కాలం నుంచి ఆయన అభిమానులు వర్మ నుంచి పవర్ఫుల్ సినిమాలను చూడాలని అనుకుంటున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం వర్మ కూడా మళ్ళీ ఫామ్ లోకి రావాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

లాక్ డౌన్ అనంతరం కూడా వర్మ తన పనులను ఏ మాత్రం ఆపడం లేదు. వెబ్ కంటెంట్ తో కూడా అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా బోల్డ్ సినిమాలతో కూడా బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఆయన సోషల్ మీడియా పబ్లిసిటీ గురించి అందరికి తెలిసిందే. ఇటీవల హీరోయిన్స్ తో ఆయన ఇస్తున్న ఫొటో స్టిల్స్ మామూలుగా లేవు. ఏకంగా హీరోయిన్స్ తొడలతో కూడా స్టిల్స్ ఇస్తుండడం విశేషం.

అసలు మ్యాటర్ లోకి వస్తే వర్మ బిగ్ స్క్రీన్ పై హిట్టు చూసి చాలా కాలమయ్యింది. నాగార్జునతో ఆఫీసర్ అనంతరం మళ్ళీ పెద్ద హీరోలను టచ్ చేసింది లేదు. ఇక ఈసారి అమితాబ్ బచ్చన్ తో కూడా వర్క్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నట్లు సమాచారం. బిగ్ బి అమితాబ్ తో సర్కార్ సిరీస్, డిపార్ట్మెంట్ సినిమాలు చేసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈసారి మరో డిఫరెంట్ క్రైమ్ కథను తెరకెక్కించడానికి రెడీ అవుతున్నట్లు టాక్ వస్తోంది. వర్మకు అమితాబ్ బచ్చన్ కు మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది. ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు సర్కార్ అని పిలుచుకుంటారు. వర్మ ఎప్పుడు కలవడానికి వచ్చినా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ పనులన్ని పక్కన పెట్టి మరి మాట్లాడతారు. ఇక మరోసారి కథ చెబితే ఒప్పుకుంటారో లేదో చూడాలి.

English summary

Typical director Ram Gopal Varma is coming up with another different film. RGV, which is intimidating with crime thriller stories as well as horror movies, is coming up with a ghost story after a long time. It's been a long time since a horror movie came out of this director.