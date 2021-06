పవన్ కోసం మల్టీస్టారర్ కథ: రంగంలోకి దిగిన ఫ్యామిలీ డైరెక్టర్.. దిల్ రాజు అదిరిపోయే ప్లాన్!

సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత జెట్ స్పీడుతో దూసుకుపోతున్నాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల వరకూ వీలైనన్ని సినిమాలు చేయాలని భావిస్తోన్న అతడు.. ఒకటి పట్టాలపై ఉండగానే మరిన్ని చిత్రాలను లైన్‌లో పెట్టుకుంటున్నాడు. ఇలా ఇప్పటికే ఒక దానిని పూర్తి చేయగా.. మరో రెండింటిని మొదలెట్టేశాడు. అలాగే, ఇంకో ప్రాజెక్టును త్వరలోనే ప్రారంభించబోతున్నాడు. భారీ లైనప్ ఉన్నప్పటికీ పవన్ కల్యాణ్ మరో ప్రాజెక్టులో నటించబోతున్నాడని ఓ న్యూస్ తాజాగా బయటకు వచ్చింది. ఇంతకీ ఏంటా కాంబో? ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Star Hero Pawan Kalyan Doing Several Films at One Time. Now He Desieded to Do a Movie with Srikanth Addala. This Movie Ready with Multi Starrer Story.