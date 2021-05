RRR Digital And Satellite రైట్స్ డీల్ మరో సంస్థకి.. ఇండియన్ సినీ చరిత్రలో బిగ్గెస్ట్!

మెగా పవర్​స్టార్ రామ్​చరణ్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. సినిమా ప్రారంభం నుంచి ఈ సినిమా మీద ఎన్నో అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ఆ స్థాయిలోనే ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేస్తూ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ వెర్షన్లకు గానూ భారీ ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్లు సమాచారం. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As we all know Jayantilal Gada of pen studios has bagged the satellite and digital rights of SS Rajamouli’s RRR. The producer had got the satellite, digital rights and electronic for all languages – Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and Hindi. Now reports state that all-language post release digital and satellite rights of this SS Rajamouli directed period drama have been sold for a historic price to Zee Group.