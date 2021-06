దేవరకొండ కోసం సుకుమార్ మాస్టర్ ప్లాన్.. ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గట్లేదుగా!

స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తో సుకుమార్ ప్రస్తుతం పుష్ప అనే సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే ఆయన విజయ్ దేవరకొండతో ఓ సినిమా చేయాల్సి ఉంది.. అయితే కొద్ది రోజులు క్రితం ఈ సినిమా ఉండదేమో అని ప్రచారం కూడా జరిగితే ఈ సినిమా యూనిట్ రంగంలోకి దిగి ఆ ప్రచారం నిజం కాదని ఖండించాల్సి వచ్చింది. ఈ కాంబినేషన్ లో సినిమా ఉందని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

అయితే తాజాగా వెల్లడవుతున్న సమాచారం మేరకు ఈ సినిమా షూటింగ్ కొరకు సుకుమార్ ఇప్పటికే లొకేషన్స్ సెర్చ్ కూడా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి తెలంగాణ నేపథ్యంలో తెలంగాణ యాసతో తెరకెక్కే ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా పూర్తిగా తెలంగాణలో జరిగేటట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నారని అంటున్నారు. విజయ్ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వాడు కావడంతో ఆయనకు నటించేందుకు ఈజ్ కుదురుతుందని భావిస్తున్నారు. పుష్ప సినిమా షూటింగ్ లేకపోవడంతో సుకుమార్ కూడా ఈ సినిమా షూటింగ్ లొకేషన్స్ ఫైనలైజ్ చేసే పనిలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది.

ఈ సినిమా కోసం సుకుమార్ భారీగా రెమ్యూనరేషన్ కూడా తీసుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాకి సంబంధించి అడ్వాన్స్ కూడా ఆయన తీసుకున్నాడని సమాచారం. ఈ సినిమాను ఫాల్కన్ క్రియేషన్స్ ఎల్ఎల్‌పి సంస్థ తన డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్‌గా నిర్మిస్తోంది. టాలీవుడ్‌లో ఆసక్తి రేపిన ఈ ప్రెస్టీజియస్ సినిమాపై కొన్ని రూమర్స్ రాగా ఆ పుకార్లను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఫాల్కన్ క్రియేషన్స్ ఖండించింది. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ పూరీ జగన్నాద్ తో 'లైగర్' సినిమా చేస్తున్నారు.. దర్శకుడు సుకుమార్ 'పుష్ప' సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. వీళ్లిద్దరి కమిట్‌మెంట్స్ అయిన వెంటనే విజయ్ - సుకుమార్ చిత్రం ప్రారంభం కానున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ మొన్నీమధ్య ప్రెస్‌నోట్‌ విడుదల చేసింది.

We all know Vijay Deverakonda’s film with director Sukumar is going to sets soon. Now some reports says that Sukumar is searching the locations for the film with Vijay Deverakonda. film will be based on Telangana backdrop and the ace director is finalizing the locations in Telangana.