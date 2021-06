కొత్త బిజినెస్ లోకి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్.. అందరూ అనుకునేది కాదండోయ్!

సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ టాలీవుడ్ లోనే కాక భారతదేశ వ్యాప్తంగా అతి పెద్ద చలన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలలో ఒకటి. ఈ ప్రొడక్షన్ సంస్థ సుమారు 50 ఏళ్ళ ముందు నుంచి అనేక బాషలలో ప్రాంతీయ సినిమాలను నిర్మిస్తోంది. 1964లో ఎన్టీఆర్ తో చేసిన రాముడు భీముడు ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ యొక్క మొదటి చిత్రం. ఇక సినిమాలను నిర్మించడమే కాక ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సినిమాలను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ, సినిమా థియేటర్లను కూడా నడుపుతోంది.

అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కొత్త లేబుల్‌తో సంగీత పరిశ్రమలోకి ప్రవేశిస్తోందని అంటున్నారు. టాలీవుడ్‌లో ఇప్పటికే కొన్ని యాక్టివ్ మ్యూజిక్ లేబుల్స్ ఉన్నాయనే సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే మళ్ళీ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీకి మంచి రోజులు వస్తున్నాయని భావిస్తున్న సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఇది మంచి అవకాశంగా భావించి కొత్త మ్యూజిక్ లేబుల్ 'ఎస్పీ మ్యూజిక్'తో ప్జనం ముందు రావాలని భావిస్తోంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబందించిన అన్ని పనులు పూర్తి అయ్యాయని వీలయినంత త్వరలో దీనిని ప్రారంభిస్తారని అంటున్నారు.

ఈ కొత్త మ్యూజిక్ లేబుల్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లానే సంగీత పరిశ్రమకు కొత్త అవకాశాలు మరియు కొత్త ప్రతిభను తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుందని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే సురేష్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ నుంచి చివరిగా వెంకీ మామ అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది.. ప్రస్తుతం వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న నారప్ప అలాగే దృశ్యం 2 సినిమా రీమేక్ ఈ సంస్థ తరఫు నుంచి రానున్నాయి.

ఇప్పటికే నారప్ప సినిమాకి సంబంధించిన షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తికాగా దృశ్యం 2 సినిమా కూడా దాదాపు పూర్తి అయినట్లే చెప్పాలి. అయితే అందరూ ఓటీటీ సంస్థ లాంచ్ చేస్తారు అని భావిస్తున్న సమయంలో మ్యూజిక్ లేబుల్ తో ముందుకు రావడం అనేది కాస్త షాకింగ్ డెసిషన్ అనే చెప్పాలి.

English summary

As per latest buzz the popular production house Suresh Productions is entering into the music industry with a new label. Suresh Productions has decided to foray with the new music label ‘SP Music’.