థియేటర్స్ ఓపెనయితే టాలీవుడ్ లో కొత్త టెన్షన్… లైనప్ రెడీ చేస్తున్న నిర్మాతలు?

కరోనా మహమ్మారి కారణంగా దాదాపు భారత దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు లాక్ డౌన్ లోకి వెళ్లి పోయిన సంగతి తెలిసిందే.. ఇప్పుడిప్పుడే కరోనా కేసు తగ్గడంతోపాటు, పాజిటివ్ రేటు తగ్గడంతో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆంక్షలను సడలిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆంక్షలు నెమ్మదిగా సడలిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు థియేటర్ లు ఓపెన్ అయితే సినిమా రిలీజ్ పరిస్థితి టెన్షన్ పెడుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

We all know corona cases in telugu states are gradually decreasing. Some reports says that all the theatres may open from july. so Chiranjeevi’s Acharya, Prabhas’s Radhe Shyam are eying on Dussera season. Other medium-range films like Nage Chaitanya's Love Story,Nani's Tuck Jagadish,Akhil's Most Eligible Bachelor, and are likely to release in September.