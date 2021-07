అనుష్క శెట్టి సినిమాలో టాలెంటెడ్ హీరోస్.. విజయ్ దేవరకొండ కూడా..

టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నెవర్ బిఫోర్ అనేలా కాంబినేషన్స్ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా దర్శకులు హీరోలు వరుసగా సినిమాలను లైన్ లో పెడుతున్నారు. ఇక అనుష్క శెట్టి చేయబోయే ఒక సినిమాలో ఇద్దరు టాలెంటెడ్ హీరోలు నటించబోతున్నట్లు సమాచారం. అందులో విజయ్ దేవరకొండ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

In the Tollywood film industry, it is known that combinations like Never Before are unfolding. Directors and heroes line up movies in a row like never before. It is reported that two talented heroes are going to act in a movie to be made by Anushka Shetty. It seems that Vijay Devarakonda is also in it.