ఏపీలో థియేటర్ టికెట్ల పెంపులో ట్విస్ట్.. మోసం చేస్తున్నారనే భావనలో #YSJagan.. అది తేలాకనే భేటీ?

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎదుర్కొంటున్న అతి ముఖ్యమైన సమస్యలలో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ టికెట్ల వ్యవహారం. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన వకీల్ సాబ్ సినిమా రిలీజ్ సమయంలో మొదలైన ఈ వివాదం ఇప్పటికీ చల్లారలేదు.. అయితే త్వరలోనే చిరంజీవి ఆధ్వర్యంలో ఒక టాలీవుడ్ బృందం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ని కలిసి ఈ అంశానికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ రావచ్చని అందరూ భావించగా ఆ భేటీ మాత్రం వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. అయితే తాజాగా వైఎస్ జగన్ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per reports CM YS Jagan Enquired about the revenue Govt would get from Telugu Industry. Tax revenue from Telugu films has been not more than 20 Crores. Jagan Felt that Industry Cheating Govt by paying less taxes