చావు నుంచి మీరే కాపాడారు.. ఇక మా బతుకులను కాపాడండి.. హీరో రాజశేఖర్ ఎమోషనల్

డైనమిక్ లేడి డైరెక్టర్ జీవిత దర్శకత్వంలో యాంగ్రీ స్టార్ రాజశేఖర్ నటించిన శేఖర్ చిత్రం రిలీజ్‌కు ముస్తాబైంది. మే 20వ తేదీన రిలీజ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ప్రముఖ దర్శకులు సుకుమార్, విజయ్ భాస్కర్, ప్రశాంత్ వర్మ, హీరో రాజ్ తరుణ్, చిత్రంలో నటించిన నటీనటులందరూ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. రాజశేఖర్ మాట్లాడిన విషయాలు ఆయన మాటల్లోనే..

English summary

Hero Doctor Rajashekar' Shekar movie pre release event held in Hyderabad. In this occassion, He made emotional speech in this function. He asked audience to save industry by watching movie in Theatre.