Unstoppable మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఎందుకు రాలేదు? బాలకృష్ణ రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?

నట సింహ నందమూరి బాలకృష్ణ అఖండ చిత్రంతోనే కాకుండా Unstoppable టాక్ షోతో దేశవ్యాప్తంగా మరింత పాపులారిటిని సంపాదించారు. ఆహా ఓటీటీలో ఆయన హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న టాక్ షో టాప్ రేటింగ్‌ను సొంతం చేసుకొన్నది. అయితే బాలయ్య బాబు హోస్ట్‌గా Unstoppable టాక్ షో తొలి సీజన్‌ను ఘనంగా ముగించుకోబోతున్నది. ఈ ఈ టాక్ షోకు రచయితగా వ్యవహరిస్తున్న బీవీఎస్ రవి ఇటీవల పలు యూట్యూబ్ ఛానెల్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు. ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఏమిటంటే..

English summary

Nandamuri Balakrishna's on AHA OTT is going to finish its first season. As per reports, Chiranjeevi might be first guest in Season 2. Here is balakrishna remuneration details talk of the industry.