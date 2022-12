Waltair Veerayya రవితేజను మరిచిన మెగాస్టార్.. అలా వెలితి అంటూ చిరంజీవి ఎమోషనల్

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న వాల్తేరు వీరయ్య సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్‌కు సిద్దమైంది. మైత్రీ మూవీస్ బ్యానర్‌పై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మీడియా ఇంటరాక్షన్, ప్రెస్ మీట్‌ను వాల్తేరు వీరయ్య కోసం వేసిన ప్రత్యేకమైన సెట్‌లో నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్‌లో చిరంజీవి తన యూనిట్ సభ్యుల గురించి మాట్లాడుతూ హుషారెత్తించారు. అయితే అందరి గురించి మాట్లాడిన ఆయన రవితేజ గురించి వేదికపై ప్రస్తావించకపోవడాన్ని గుర్తు చేసుకొని వివరణ ఇచ్చారు. చిరంజీవి చెప్పిన విషయాలు, ఆయన ట్వీట్ చేసిన విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Mega Star Chiranjeevi's Latest movie Waltair Veerayya set to release on 13 January 2023. In this occassion, Unit has conducted press meet and media Interaction. He is the Chiranjeevi clarification about ignoring Ravi Teja at Stage of press meet.