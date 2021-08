టాలీవుడ్‌లో జాతి రత్నాలు సినిమాతో నవీన్ పోలిశెట్టి భారీ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకోవడమే కాకుండా మంచి పాపులారిటీ సంపాదించుకొన్నారు. కామెడీ, ఎమోషన్స్ పండిస్తూ తనకంటూ ప్రేక్షకుల్లో ఓ వర్గాన్ని అభిమానులుగా మరిచిపోయారు. కామెడీ టైమింగ్ మాత్రమే కాకుండా భావొద్వేగమైన పాత్రల్లో రాణిస్తారనే విషయం బాలీవుడ్‌లో చిచ్చోరే సినిమాతో రుజువు చేశాడు. అయితే టాలీవుడ్‌లో ఆయనకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టిన ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ సినిమా ఓ రేంజ్‌ను అందిస్తే.. ఇప్పుడు ఆ సినిమా అరుదైన అవార్డును అందించింది.

ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ చిత్రంలో ఉత్తమ నటన ప్రదర్శించినందుకు గాను నవీన్ పోలిశెట్టికి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు లభించింది. కోవిడ్ కారణంగా ఆ అవార్డును అందుకోలేకోవడంతో నేరుగా నిర్వాహకులు ఇంటికి పంపించారు. అయితే ఆ సమయంలో అవార్డును తన అపార్ట్‌మెంట్ వాచ్‌మెన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు.

దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు ఈ రోజు నా ఇంటికి వచ్చింది. ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ సినిమాలో నా ప్రతిభను గుర్తించి ఈ అవార్డును ఇచ్చారు. కోవిడ్ ఆంక్షల కారణంగా నేను స్వీకరించలేకపోయాను. దాంతో ఆ అవార్డును నా ఇంటికి పంపించారు. ఆ సమయంలో నేను ఇంట్లో లేను. దాంతో మా వాచ్‌మెన్ తీసుకొన్నాడు. నా కెరీర్‌లో ఇదే తొలి ఉత్తమ నటుడి అవార్డు అంటూ నవీన్ పొలిశెట్టి ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేసి అభిమానులు, నెటిజన్లతో పంచుకొన్నారు.

This came home today. DADASAHEB PHALKE AWARDS BEST ACTOR AWARD for Agent. show couldn’t happen cause of COVID so they sent it home. No one was at home. So our watchman received it. Becoming the first one in our building to receive a Best actor award 😂#AgentSaiSrinivasaAthreya pic.twitter.com/16k6CT6L8B