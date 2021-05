మానవత్వాన్ని చాటుకొన్న మహేష్ బాబు.. తండ్రి పుట్టిన రోజున బుర్రిపాలెంలో ఫ్రీ వ్యాక్సిన్

సమాజ సేవ చేయడంలోను, మానవత్వం ప్రదర్శించడంలోను సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు ఎప్పుడు ముందుంటారనేది చాలా సందర్భాల్లో రుజువు అయింది. గతంలో తన తండ్రి పుట్టిన ఊరు బుర్రిపాలెం గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకొని అభివృద్ది చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. తాజాగా మరోసారి బుర్రిపాలెం గ్రామ ప్రజలపై మహేష్ చూపించిన ప్రేమానురాగాలపై హర్షం వ్యక్తమవుతున్నది. బుర్రిపాలెంలో మహేష్ ఏం చేశారంటే..

English summary

Super Star Mahesh Babu intiated Covid-19 Vaccination drive in Burripalem on Krishna’s Birthday. on his father Krishna’s birthday, Mahesh Babu has sponsored a full drive of Covid-19 vaccination for Burripalem villagers at free of cost in association with Andhra Hospitals.