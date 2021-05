ట్విట్టర్ లో మహేష్ మరో రికార్డ్.. దరిదాపుల్లో కూడా లేకుండా.. ఎక్కడా తగ్గేదేలే.!

అభిమానులు ముద్దుగా ప్రిన్స్ అని పిలుచుకునే మహేష్ బాబుకి సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా పోస్ట్ చేయగానే దానికి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ కూడా లభిస్తుంది.. మరీ ముఖ్యంగా ట్విట్టర్ విషయంలో అయితే ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తన రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు.. తాజాగా అలాంటి రికార్డ్ ఒకటి మళ్ళీ మొదలైంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Mahesh Babu enjoys massive fan following in social media. among Tollywood celebrities Mahesh Babu is the one who has the highest number of followers. Mahesh Babu has added another feat in his twitter. he holds top spot as his tweets have garnered over 100K likes for 24 times. Mahesh’s recent tweet wishing Jr NTR for birthday has also got over 100K likes.