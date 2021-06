ఓటర్ సినిమాతో సరికొత్త రికార్డు అందుకున్న మంచు విష్ణు!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో విబిన్నంగా ప్రయోగాలు చేసే హీరోల్లో మంచు విష్ణు ఒకరు. మోహనన్ బాబు వారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బాడీ లాంగ్వేజ్ తో కొన్ని మంచి సినిమాలు చేశాడు. కథల విషయంలో అతను మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటే తప్పకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయగలడని చెప్పవచ్చు.

అయితే కమర్షియల్ గా అంతగా హిట్టవ్వని సినిమాలు కూడా ఈ మధ్య యూ ట్యూబ్ లో సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. టాలీవుడ్ హిందీ డబ్ సినిమాలకు గత కొంతకాలంగా భారీ స్థాయిలో క్రేజ్ అందుతోంది. ఇక మంచు విష్ణు నటించిన ఓటర్ కూడా ఇటీవల ఒక రికార్డును అందుకుంది. 50 మిలీయన్ల వ్యూవ్స్ అందుకొని ట్రెండింగ్ లిస్టులో కొనసాగుతోంది.

పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు జిఎస్. కార్తిక్ దర్శకత్వం వహించగా జాన్ సుధీర్ నిర్మించారు. సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుకున్నంతగా సక్సెస్ కాకపోయినప్పటికి విష్ణు నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.

ఇక ఇటీవల మోసగాళ్ళు సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన విష్ణు ఆ సినిమాను పాన్ ఇండియా మూవీగా రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక నెక్స్ట్ డీ అండ్ డీ తో డబుల్ డోస్ కామెడీ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. రీసెంట్ గా శ్రీనువైట్ల స్క్రిప్ట్ మొత్తం రెడీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

However, even movies that are not as well-received as commercials are now setting new records on YouTube. Tollywood Hindi dub movies have been getting huge craze for the last while. The voter starring Manchu Vishnu also recently received a record. Receives 50 million views and continues on the trending list.