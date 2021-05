తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో జయాపజయాలతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్లే హీరోల్లో నటసింహా నందమూరి బాలకృష్ణ ఒకరు. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ ఇదే పంథాను ఫాలో అవుతోన్న ఆయన.. ఏకధాటిగా సినిమాలను చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు. ఇలా సెంచరీ మార్కును దాటేసిన ఆయన.. ఇప్పుడు బోయపాటి శ్రీనుతో ఓ సినిమాను చేస్తున్నారు. దీని తర్వాత యంగ్ డైరెక్టర్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నందమూరి అభిమానుల కోసం బాలయ్య రెండు సర్‌ప్రైజ్‌లు రెడీ చేశారని తాజాగా ఓ న్యూస్ లీకైంది. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

Nandamuri Balakrishna Doing Akhanda with Boyapati Srinu. after this he will work with Gopichand Malineni. These Two movies update Coming on June 10th.