పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన భీమ్లా నాయక్ చిత్రం ఈనెల 25 న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. కాగా ఈ నెల 23న 'భీమ్లా నాయక్' ప్రీ రిలీజ్ వేడుక వైభవంగా నిర్వహించటానికి చిత్ర బృందం సంకల్పించింది. హైదరాబాద్, యూసుఫ్ గూడ లోని పోలీస్ గ్రౌండ్స్ లో ఈ వేడుక సాయంత్రం 6.30 నిమిషాలకు ప్రారంభ మవుతుంది. ఈ వేడుకకు తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి వర్యులు శ్రీ కె.టి.ఆర్ గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ శాఖామాత్యులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఈ వేడుకకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా విచ్చేస్తున్నారు. అంగరంగ వైభవంగా ప్రేక్షకాభిమానుల సమక్షంలో జరిగే ఈ వేడుకలో చిత్ర బృందం అంతా పాల్గొననుంది.

ఇదిలా ఉండగా, భీమ్లా నాయక్ చిత్రం థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఫిబ్రవరి 21న సాయంత్రం 9 గంటలకు విడుదల అయింది. ట్రైలర్‌లో డైలాగ్స్‌ పేలిపోయింది.

సర్హద్‌ భీమ్లానాయక్‌.. సబ్‌ ఇన్స్‌పెక్టర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌..

శ్రీశైలం తహసీల్దారు, హఠకేశ్వరం మండలం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌.

నేను ఇవతల ఉంటేనే చట్టం... అవతలకొస్తే కష్టం.. వాడికి'' అంటూ పవర్‌ఫుల్‌ డైలాగ్‌లతో ఆకట్టుకున్నారు పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌కల్యాణ్‌.

కిలోమీటర్‌ ఊరు. సర్‌... దాటితే మొత్తం అడివే..

పాయింట్‌ బ్లాంక్‌లో వాణ్ణి కాల్చి తుప్పల్లో పడదొబ్బితే..

పది రోజులు పడుతుంది శవం దొరకడానికి!!

నేను ఇవతల ఉంటేనే చట్టం... అవతలకొస్తే కష్టం.. వాడికి.. '' అంటూ పవన్‌కల్యాణ్‌ చెప్పిన డైలాగ్‌లు పవర్‌ఫుల్‌గా అభిమానుల్ని మెప్పించేలా ఉన్నాయి. అభిమానులకు పండగే అన్నట్లు త్రివిక్రమ్‌ సంభాషణలు సమకూర్చారు. పవన్‌, రానాల మధ్య సాగే సంభాషణలు పవర్‌ఫుల్‌గా ఉండడమే కాక అభిమానులు కోరుకునే అన్ని అంశాలు ఈ చిత్రంలో ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది.

''నాయక్‌... నీ ఫ్యాన్స్‌ వెయిటింగ్‌ ఇక్కడ'' అని ట్రైలర్‌ చివరిలో రానా చెప్పిన డైలాగ్‌లకు థియేటర్‌ దద్దరిల్లేలా కనిపిస్తోంది.

హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా ఈ 'భీమ్లా నాయక్' సొంతం. 'భీమ్లా నాయక్' ( పవన్ కళ్యాణ్),

'డేనియల్ శేఖర్ ( రానా) ల మధ్య సాగే సన్నివేశాలు, సంభాషణలు,పోరాట దృశ్యాలు, పాటలు, నేపథ్య సంగీతం దేనికదే ఒకదాన్ని మించిన మరొకటి అన్నట్టుగా సాగి అభిమానుల ఆనందం అంబరాన్ని తాకేలా చేస్తాయి. పవన్ కళ్యాణ్, రానా, నిత్య మీనన్, సంయుక్త మీనన్, రావు రమేష్, మురళీశర్మ, సముద్ర ఖని, రఘుబాబు, నర్రా శ్రీను, పమ్మి సాయి, రామకృష్ణ లు పాత్రోచితంగా ట్రైలర్ లో కనిపించి అలరిస్తారు. అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న, పవర్‌ తుఫాను అంటూ రెట్టింపు ఉత్సాహం, అంచనాలు పెంచేసింది ట్రైలర్‌ . అభిమానులకు పండగ వాతావరణాన్ని క్రియేట్‌ చేసింది.

సంభాషణలు, స్క్రీన్ ప్లే: త్రివిక్రమ్

ఛాయాగ్రాహకుడు: రవి కె చంద్రన్ ISC

సంగీతం: తమన్.ఎస్

ఎడిటర్:'నవీన్ నూలి

ఆర్ట్ : 'ఏ.ఎస్.ప్రకాష్

వి.ఎఫ్.ఎక్స్. సూపర్ వైజర్: యుగంధర్ టి

పి.ఆర్.ఓ: లక్షీవేణుగోపాల్

సమర్పణ: పి.డి.వి. ప్రసాద్

నిర్మాత: సూర్యదేవర నాగవంశీ

దర్శకత్వం: సాగర్ కె చంద్ర

English summary

Pawan Kalyan and Rana Daggubati's action entertainer Bheemla Nayak, produced by Suryadevara Naga Vamsi under Sithara Entertainments, is one of the most anticipated Telugu films, slated to release on February 25. Trivikram pens the screenplay and dialogues for the film directed by Saagar K Chandra. Ahead of its theatrical release this weekend, a swashbuckling trailer from the film was released today.