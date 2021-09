బాహుబలి తర్వాత యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా మారిపోవడమే కాకుండా బాలీవుడ్ హీరోలకు తలదన్నేలా సూపర్ హీరోలా మారిపోయాడు. వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను ఆలరించబోతున్నాడు. ఇండియాలో ఏ హీరోకు దక్కని ఫాలోయింగ్ అటు సోషల్ మీడియాలోను.. ఇటు సినీ ఇండస్ట్రీలోను సొంతం చేసుకొన్నాడు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ప్రభాస్ తన దేహదారుఢ్యం, ఫిట్‌నెస్‌పై పట్టు కోల్పోయాడనే విషయం చర్చనీయాంశమైంది. కొద్ది రోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో భారీగా ట్రోలింగ్ జరిగింది. అయితే తనలోపాలను సరిద్దిద్దుకొనేందుకు ప్రభాస్ సిద్దమయ్యారనే విషయం బయటకు వచ్చింది. ఇక ప్రభాస్ వ్యక్తిగత విషయాలు, ఆయన నటించే సినిమాల గురించి వివరాల్లోకి వెళితే..

Adipurush Director Om Raut Concerned About Prabhas Looks. Rebel Star #Prabhas Flying to #UK to meet World-Class Doctors & Dietician’s in order to take care of his looks & body weight.