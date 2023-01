Mega Vs Nandamuri Fan War ఫ్యాన్స్ గొడవలతో విసిగిపోయాం.. ఎన్టీఆర్, రాంచరణ్ రియాక్షన్

సినిమా పరిశ్రమలో ఇద్దరు టాప్ హీరోల మధ్య ఫ్యాన్ వార్ అనేది సాధారణమే. తమిళంలో అజిత్, విజయ్ ఫ్యాన్స్ మధ్య ట్రోల్ వార్ పీక్స్‌గా కనిపిస్తుంటుంది. అలాగే తెలుగు విషయానికి వస్తే.. మెగా, నందమూరి అభిమానుల మధ్య ఫ్యాన్ వార్ ఓ రేంజ్‌లో ఉంటుంది. దశాబ్దాల కాలంగా ఇద్దరు హీరోల అభిమానులు రచ్చ మూములుగా ఉండదు. ఇటీవల సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన వీరసింహారెడ్డి, వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాల విషయంలో ఈ ఫ్యాన్ వార్ భారీగానే కనిపించింది. అయితే ఈ ఫ్యాన్ వార్‌పై రాంచరణ్, ఎన్టీఆర్ స్పందిస్తూ..

English summary

SS Rajamoui's RRR is racing for Oscar. In this occassion, Ram Charan and Jr NTR promoting the movie in the USA. They Said, We are trying to avoid fan war between Nandamuri and Mega Fans.