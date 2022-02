పవన్ కల్యాణ్ అసలైన హీరో.. పవర్ స్టార్ డిఫరెంట్.. ఇండియన్ సినిమాకు హైదరాబాద్ రాజధాని.. రానా ఎమోషనల్ స్పీచ్

భీమ్లా నాయక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా రాగా, మంత్రి శ్రీనివాసయాదవ్, ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, మాగంటి గోపినాథ్‌తోపాటు రానా దగ్గుబాటి, సంయుక్త మీనన్, సప్తగిరి, దర్శకుడు సాగర్ కే చంద్ర, ఇంకా చిత్ర యూనిట్ సభ్యులందరూ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రానా దగ్గుబాటి ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడుతూ..

Power Star Pawan Kalyan's Bheemla Nayak is getting ready for Release on February 25th. In this occasion, Pre release event organised by film Unit at Yusuf guda police ground at Hyderabad. Telangana Minster KTR is the Chief Guest for Bheemla Nayak event.