Salman Khan మూవీలో 10మంది దక్షిణాది టాప్ హీరోయిన్లు.. సమంత, రష్మిక, పూజా హెగ్డే.. ఇంకా ఎవరెవరంటే?

బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ 2022 సంవత్సరంలో వరుసగా భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే గతంలో భారీ విజయం అందుకొన్న నో ఎంట్రీ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా రూపొందుతున్న నో ఎంట్రీ మెయిన్ ఎంట్రీ మూవీకి కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాను భారీ తారాగణంతో రూపొందించనున్నారు. అయితే సల్మాన్ ఖాన్ పక్కన నటించే హీరోయిన్ కోసం నలుగురిని లైన్‌లో పెట్టారు. కానీ ఆ అవకాశం ఎవరికి దక్కుతుందనే విషయంలోకి వెళితే..

Boney Kapoor's No entry Mein entry is getting ready for shoot. Reports says that, Samantha, Rashmika, Pooja Hegde, Tamannah are considering for the movie.