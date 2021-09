పన్ను ఎగవేతపై స్పందించిన సోనుసూద్.. భావోద్వేగమైన లేఖ రాస్తూ..

కరోనా వైరస్ మహమ్మారి విపత్కర పరిస్థితుల్లో దేశవ్యాప్తంగా బాధితులను ఆదుకొన్న సోనూసూద్‌పై పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలను ఆదాయపు పన్ను అధికారులు చేయడం సంచలనం రేపింది. రెండు రోజుల క్రితం సోను సూద్ కార్యాలయాలు, నివాసాలు, ఆస్తులపై ఐటీ దాడుల నిర్వహించి ఆడిట్ పత్రాలను పరిశీలించడం తెలిసిందే. దీంతో సోనుసూద్‌పై రకరకాల కామెంట్లు వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో సోనుసూద్ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. ఈ మేరకు లేఖ రాస్తూ...

English summary

Actor Sonu Sood emotional letter after IT Surveys by Income Tax official. He wrote Sonu also said that every rupee of his foundation goes to the needy or to save a life. He further added that he has also urged brands to donate his endorsement fees to charities.