టాలీవుడ్ స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కెరీర్ హిట్టు, ఫ్లాప్స్ అనే సంబంధం లేకుండా సక్సెస్ గ్రాఫ్ జోష్‌తో దూసుకెళ్తున్నది. అయితే విభిన్నమైన చిత్రాలు, విలక్షణమైన పాత్రలతో ఆకట్టుకొంటూ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నారు. అయితే తాజాగా సుకుమార్‌తో కలిసి క్రేజీ ప్రాజెక్టును చేపట్టిన స్టైలిష్ స్టార్ తాజాగా మలయాళం రీమేక్ రైట్స్ దక్కించుకోవడం అటు మలయాళ, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది. అల్లు అర్జున్ గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Stylish star Allu Arjun busy with the Pushpa of Sukumars movie. Reports confirmed that Icon Star acquired Malayalam movie Nayattu remake rights to made malayalam movie into Telugu. Geeta Arts is going to produce this movie.