BoycottLaalSinghChaddha శివలింగానికి పాలతో అర్చన శుద్ద దండగ.. అమీర్ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్న నెటిజన్లు

బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ మరోసారి వివాదాల్లో చిక్కుకొన్నారు. గతంలో అమీర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను పోస్టు చేస్తూ ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం లాల్‌సింగ్ చద్దాను బహిష్కరించాలని గత రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. అమీర్ ఖాన్‌తో పాటు కరీనా కపూర్‌ను, వారిద్దరు నటించిన సినిమాను భారీగా ట్రోల్ చేస్తూ #BoycottLaalSinghChaddha, #Boycottbollywood అనే హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. తాజా వివాదం వెనుక అసలు కారణం ఏమిటంటే?

Time To Analyze Bollywood Is Exposed #BoycottBollywood #BoycottLaalSinghChaddha No Cleanchit Option In SSRCase pic.twitter.com/xxyM4EiVE0

NCB Challenge RC Bail In SC Are you ready to #BoycottLaalSinghChaddha #BoycottBollywood Don't forget👇 pic.twitter.com/1ASfaA1qnu

English summary

Heavy Trolls on Laal Singh Chaddha over Aamir Khan comments on Shiva linga Archana with Milk. Netizens trolls that, Amir Khan says don’t waste money on milk for Shivling Abhishek. I say let’s not waste money on his Copy/Paste movie