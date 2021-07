వరుణ్ తేజ్ సినిమాకు 24కోట్ల ఆఫర్... మరోవైపు బాలీవుడ్ ఎంట్రీ

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అందరికంటే ఎక్కువ హైట్ తో ఉన్న వరుణ్ తేజ్ ఫిట్నెస్ లో కూడా అదే తరహాలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఈ మధ్య గని సినిమా కోసం అతను పూర్తిగా న్యూ లుక్ లోకి మారిపోయాడు. ఆ ఎత్తుకు బాహుబలి లాంటి బాడీ తోడైతే ఎలా ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ప్రస్తుతం వరుణ్ అదే తరహాలో ఎట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఇటీవల వరుణ్ సినిమాకు ఒక సాలీడ్ ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే బాలీవుడ్ ఎంట్రీకి కూడా ప్లాన్ సెట్టయినట్లు సమాచారం.

English summary

In the meantime varun tej changed into a completely new look for the movie ghani. Needless to say, what it would be like to have a body like Bahubali added to that height. And now Varun is extracting in the same way. Recently, it seems that Varun has got a solid offer for the film. It is also reported that a plan has been set for a Bollywood entry