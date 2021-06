ఆరో నెల.. నా జీవితానికో మలుపు.. అంటూ కియారా అద్వానీ క్రేజీ న్యూస్!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరో, హీరోయిన్లకు, ఇతర నటీనటులకు సెంటిమెంట్లు చాలా ఎక్కువనేది కాదనలేని వాస్తవం. సినిమా ఆరంభాలకు, రిలీజ్, ఫస్ట్ లుక్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లకు ముహుర్తం లేనిదే కాలు తీసి అడుగు బయటపెట్టారు. అయితే అందుకు తాను కూడా అతీతం, మినహాయింపు కాదని కియారా అద్వానీ వెల్లడించింది. తనకు సెంటిమెంట్‌గా నిలిచిన విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకొన్నారు. ఈ భామ చెప్పిన విషయానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Kiara Advani happy about 2 years of Kabir Singh. She wrote in Twitter that, Its 2 years of preeti sikka🥺 Ki as preeti is such a precious one🤧❤ Congrats to my girl💕 advani_kiara. #2YearsOfKabirSingh #KiaraAdvani