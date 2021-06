పశ్చిమ బెంగాల్‌లో గ్లామర్ హీరోయిన్‌గా రాణించిన నుస్రత్ జహాన్ చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి పార్లమెంట్‌కు ఎన్నికయ్యారు. వెండి తెరపైనే కాకుండా రాజకీయ ముఖచిత్రంపై కూడా ఆమె తన అందచందాలు, సమాజ సేవతో ఆకట్టుకొన్నారు. అయితే రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఓ వ్యాపారవేత్తను మతాంతర వివాహం చేసుకొని సంచలనం సృష్టించారు. అయితే తాజాగా భర్తకు గుడ్‌బై చెప్పినట్టు వెల్లడించిన మరో సంచలనానికి తెర తీశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actress Nusrat Jahan breaks silence on her marriage break up on June 9th. She wrote in her social media account that, Our separation happened long back, but I did not speak about it as I intended to keep my private life to myself. As per DNA, She said that her marriage with businessman Nikhil Jain was never valid hence there is no question of a divorce.