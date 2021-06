పెళ్లి గురించి అంజలి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్.. అందుకు బాధలేదు, ఎవరూ లాక్కోలేరు కదా!

తెలుగు అమ్మాయి అంజలి గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. రాజోలుకి చెందిన ఈ భామ సినిమాల మీద ఆసక్తితో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే తెలుగులో అవకాశాలు తగ్గడంతో తమిళ్ లో కి వెళ్లి అక్కడ హీరో జై తో ప్రేమాయణం సాగించి చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే పెళ్లి గురించి ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Anjali, who was last seen in Pawan Kalyan’s Vakeel Saab made some intresting comments on marriage and cinema offers. she said that “My prime focus is on my career for now. Marriage is not on cards,” she said.